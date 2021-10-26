Кубок английской лиги, 1/8 финала

Арсенал – Лидс – 2:0

Голы: Чемберс, 55, Нкетия, 69

КПР – Сандерленд – 0:0 (1:3 в серии пенальти)

Челси – Саутгемптон – 1:1 (4:3 в серии пенальти)

Голы: Хаверц, 44 – Адамс, 47

У Арсенала не было никаких проблем с Лидсом, хотя Микель Артета дал отдохнуть ряду важных игроков. Все главные события произошли после перерыва. Защитник "канониров" Калум Чемберс вышел на замену и уже через несколько секунд замкнул подачу Пепе с углового. Закрепил преимущество лондонцев Нкетия, воспользовавшись провалом обороны Лидса.

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В двух других поединках вечера не обошлось без серий пенальти. КПР и Сандерленд за 90 минут так и не смогли забить хотя бы один гол. В лотерее сильнее оказался представитель Лиги 1.

Тухель также применил ротацию и нервно созерцал попытки своей команды одолеть Саутгемптон. Хаверц оформил гол в раздевалку, но это совсем не смутило "святых". Сразу после перерыва Адамс сравнял счет, удачно сыграв на добивании. Гости удержали ничью до финального свистка, но пенальти пробили хуже. Роковой стала неудача молодого Смолбоуна, запустившего мяч высоко над воротами.

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