Челсі досі не закрив трансфер Обамеянга, тому підшукав альтернативу форварду Барселони
Одним із завдань Челсі на трансферному ринку залишається підписання нового нападника.
Лондонський клуб попрощався з Тімо Вернером та Ромелу Лукаку, а натомість підписав лише Рахіма Стерлінга. Томас Тухель чекає на ще одного футболіста в лінію атаки.
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Головною ціллю Челсі залишається П'єр-Емерік Обамеянг, але з переходом форварда Барселони виникли проблеми. Лондонці не полишають надій підписати саме габонця, але вже підшукали альтернативу.
В останні дні трансферного вікна Челсі може спробувати підписати форварда Крістал Пелас Вілфріда Заха, повідомляє The Guardian. Допомогти лондонцям може той факт, що "орли" хочуть підписати Конора Галлахера.
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