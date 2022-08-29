Лондонський клуб попрощався з Тімо Вернером та Ромелу Лукаку, а натомість підписав лише Рахіма Стерлінга. Томас Тухель чекає на ще одного футболіста в лінію атаки.

Челсі добив важкий трансфер за 75 млн фунтів – впертість гравця допомогла лондонцям

Головною ціллю Челсі залишається П'єр-Емерік Обамеянг, але з переходом форварда Барселони виникли проблеми. Лондонці не полишають надій підписати саме габонця, але вже підшукали альтернативу.

В останні дні трансферного вікна Челсі може спробувати підписати форварда Крістал Пелас Вілфріда Заха, повідомляє The Guardian. Допомогти лондонцям може той факт, що "орли" хочуть підписати Конора Галлахера.

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