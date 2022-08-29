Одной из задач Челси на трансферном рынке остается подписание нового нападающего.

Лондонский клуб попрощался с Тимо Вернером и Ромелу Лукаку, а подписал только Рахима Стерлинга. Томас Тухель ждет еще одного футболиста в линию атаки.

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Главной целью Челси остается Пьер-Эмерик Обамеянг, но с переходом форварда Барселоны возникли проблемы. Лондонцы не оставляют надежд подписать именно габонца, но уже подыскали альтернативу.

В последние дни трансферного окна Челси может попытаться подписать форварда Кристал Пелас Уилфрида Заха, сообщает The Guardian. Помочь лондонцам может тот факт, что "орлы" хотят подписать Конора Галлахера.

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