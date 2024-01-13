"Сині" офіційно підтвердили завершення трансферу універсального нападника Дужана Річардса.

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Челсі ще влітку домовився про перехід ямайця з академії Фінікса. Форвард тренувався з першою командою лондонців під час турне, однак до настання повноліття не мав права виходити у офіційних матчах. У листопаді Річардсу виповнилося 18, тому всі бюрократичні формальності були подолані.

Дужан провів 7 матчів за національну збірну Ямайки і навіть встиг відзначитися дебютним голом. Новачок Челсі може закрити будь-яку позицію в атаці, тому потенційно є загрозою і для Михайла Мудрика.

Dujuan Richards has officially completed his move to Chelsea from the Phoenix Academy. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 12, 2024

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