"Синие" официально подтвердили завершение трансфера универсального нападающего Дужана Ричардса.

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Челси еще летом договорился о переходе ямайца из академии Финикса. Форвард тренировался с первой командой лондонцев во время турне, однако до наступления совершеннолетия не имел права выходить в официальных матчах. В ноябре Ричардсу исполнилось 18, поэтому все бюрократические формальности были преодолены.

Дужан провел 7 матчей за национальную сборную Ямайки и даже успел отличиться дебютным голом. Новичок Челси может закрыть любую позицию в атаке, поэтому потенциально является угрозой и для Михаила Мудрика.

Dujuan Richards has officially completed his move to Chelsea from the Phoenix Academy. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 12, 2024

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