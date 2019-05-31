"Не зраджуй людям", – вболівальники Наполі закликають Саррі не очолювати Ювентус

Вболівальники Наполі відреагували на чутки, що наставник Челсі Мауріціо Саррі в наступному сезоні буде тренувати Ювентус.

Низка авторитетних італійських ЗМІ вважає, що Мауріціо Саррі готовий покинути Челсі попри перемогу в Лізі Європи. Водночас, бачити у своєму клубі 60-річного фахівця хоче керівництво Ювентуса, яке вважає Мауріціо оптимальним кандидатом для заміни Массіміліано Аллегрі.

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Однак вболівальники Наполі, з яким Саррі працював до переїзду в Англію, закликали фахівця не приймати пропозиції туринців. Прихильники "партенопейців" вивісили біля дому тренера плакат із текстом: "Командире, не зраджуй людям! Неаполь любить тебе".

Нагадаємо, Мауріціо Саррі очолював Наполі з 2015-го по 2018-й роки, а Неаполь – його рідне місто.

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