Челсі – Арсенал: Саррі продемонстрував святкову сигару після переможного фіналу

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відзначився під час святкування перемоги у фіналі Ліги Європи.

Італійський фахівець вирішив по-особливому відзначити перемогу у фіналі Ліги Європи. Саррі дістав сигару з кишені прямісінько на футбольному полі, поки гравці і тренери Челсі очікували на вручення нагород.

Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

На відео видно, як італієць дістав сигару, але Рос Барклі схопив тренера за руку, ймовірно переконуючи того закурити в іншому місці.

Нагадаємо, Челсі розтрощив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге став володарем цього трофею.

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