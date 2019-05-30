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Челсі – Арсенал: Саррі продемонстрував святкову сигару після переможного фіналу

10:36 306 Читать на русском
Челсі – Арсенал: Саррі продемонстрував святкову сигару після переможного фіналу
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відзначився під час святкування перемоги у фіналі Ліги Європи.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Італійський фахівець вирішив по-особливому відзначити перемогу у фіналі Ліги Європи. Саррі дістав сигару з кишені прямісінько на футбольному полі, поки гравці і тренери Челсі очікували на вручення нагород.

Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

На відео видно, як італієць дістав сигару, але Рос Барклі схопив тренера за руку, ймовірно переконуючи того закурити в іншому місці.

Нагадаємо, Челсі розтрощив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге став володарем цього трофею.

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Ліга Європи Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Арсенал
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