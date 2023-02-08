Лондонський клуб не планує зупинятись після надактивної зимової трансферної кампанії та вже думає над літнім підсиленням.

Правий фланг "пенсіонери" хочуть підсилити Дензелом Дюмфрісом. Суперникам лондонців у боротьбі за нідерландського оборонця можуть бути Тоттенхем та Манчестер Юнайтед. Інтер прагне заробити на продажі близько 40 мільйонів євро, інформує Todofichajes.

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П'єр-Емерік Обамеянг влітку точно покине Челсі, адже не входить у плани Грема Поттера. На його місце селекційна команда пропонує Айвена Тоуні, стверджує журналіст Саймон Філіпс. Проте "сині" чекатимуть рішення FA, яка підозрює форварда у 262-х ставках на різні матчі. У разі доведення провини його можуть дискваліфікувати.

Нагадаємо, взимку нове керівництво Челсі на чолі з Тоддом Бьолі витратило 330 мільйонів євро на вісім футболістів, зокрема й Михайла Мудрика. Зараз підопічні Поттера йдуть дев'ятими в АПЛ.

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