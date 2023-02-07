Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розкритикував трансферну політику Челсі, який у зимове вікно витратив більше 300 мільйонів фунтів на нових футболістів.

"Челсі підписав з новими футболістами контракти на 8 років. У таких тривалих угодах немає жодної впевненості. Скажімо, за 4 роки Михайло Мудрик стане Ліонелем Мессі, а Челсі скаже, що в нього ще 4 роки контракту із низькою зарплатою.

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Але який у цьому сенс, якщо і сам Мудрик, і його агент почнуть вимагати підвищення зарплатні? Тоді у вас два варіанти – або платити більше, або у вас з'явиться незадоволений футболіст, який має угоду ще на 4 роки і відчуватиме, що його просто експлуатують.

Я не розумію, як зараз можна виконати умови контракту на 8 років. Тим більше, коли футболіст приїхав з іншої країни і прогресує. А чи всім тренерам, які працюватимуть з командою ці 8 років, будуть потрібні саме ці футболісти? Чи не захоче сам гравець у певний момент повернутися додому?

Відверто кажу, я таких контрактів не розумію. Єдине, що дійсно потрібно враховувати – необхідність дотримання фінансового фейр-плей", – цитує Невілла Football.London.

Нагадаємо, Челсі заплатив за 22-річного Мудрика 70 мільйонів євро, а Шахтар може отримати ще 30 млн бонусів. Українець вже двічі зіграв за команду Грема Поттера – проти Ліверпуля і Фулхема (обидва матчі завершилися нульовими нічиїми).

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