Челсі звільнив свого комерційного директора Даміана Віллоубі. Він протримався на роботі лише два тижні. Звільнили фахівця на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Постраждалою виявилася фінансова агентка Каталіна Кім, повідомляє ВВС.

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"Докази відповідних повідомлень, відправлених паном Віллоубі, нещодавно були надані клубу. Хоча вони були відправлені до його роботи в клубі, така поведінка абсолютно суперечить робочій атмосфері і корпоративній культурі, які встановлюють нові власники", – йдеться у заяві Челсі.

За даними The Telegraph, яке першим написало про домагання. Кім не розповідала про поведінку Віллоубі через те, що сподівалася більше не перетнутися з ним у робочій площині. Однак компанія C&P Sports Group тісно співпрацює з Челсі, і жінка повідомила своєму керівництву, чому не бажає вести справи з новим комерційним директором лондонців.