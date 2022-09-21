Челсі через сексуальні домагання звільнив директора, якого призначив лише два тижні тому
Лондонський клуб через скандал змушений вдатися до змін серед керівництва клубу.
Челсі звільнив свого комерційного директора Даміана Віллоубі. Він протримався на роботі лише два тижні. Звільнили фахівця на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Постраждалою виявилася фінансова агентка Каталіна Кім, повідомляє ВВС.
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"Докази відповідних повідомлень, відправлених паном Віллоубі, нещодавно були надані клубу. Хоча вони були відправлені до його роботи в клубі, така поведінка абсолютно суперечить робочій атмосфері і корпоративній культурі, які встановлюють нові власники", – йдеться у заяві Челсі.
За даними The Telegraph, яке першим написало про домагання. Кім не розповідала про поведінку Віллоубі через те, що сподівалася більше не перетнутися з ним у робочій площині. Однак компанія C&P Sports Group тісно співпрацює з Челсі, і жінка повідомила своєму керівництву, чому не бажає вести справи з новим комерційним директором лондонців.