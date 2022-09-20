Спортивний директор Крістоф Фройнд, який вже 16 років працює у Зальцбурзі, вирішив відмовитись від пропозиції працевлаштуватись у Челсі.

"Як я вже підтверджував в інтерв'ю, мною цікавився Челсі. Запрошення від такого великого клубу не тільки робить честь мені та роботі ФК Ред Булл Зальцбург, а й, звісно, потребує персонального розгляду.

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Проте я вирішив, що у Зальцбургу мені буде найкраще і що про зміни для мене не може бути й мови. Зараз у нас дуже напружений етап, треба виконати важливі завдання в австрійській Бундеслізі, Кубку та Лізі чемпіонів. Я зосереджений на цьому", – цитує Крістофа сайт "биків".

Нагадаємо, крісло спортивного директора Челсі вільне з червня, відколи вірна соратниця Романа Абрамовича Марина Грановська була звільнена. Альтернативним варіантом, як повідомляє The Guardian, після відмови Фройнда став Тім Штайдтен із Байєра.

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