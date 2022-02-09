Клубний чемпіонат світу, півфінал

Аль-Хіляль – Челсі – 0:1

Гол: Лукаку, 32

Перед півфіналом відбувся поєдинок за 5 місце, в якому мексиканський Монтеррей здолав місцеву Аль-Джазіру з рахунком 3:1.

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Головний тренер Челсі Томас Тухель виставив повністю бойовий склад. Переможець Ліги чемпіонів упродовж першого тайму володів великою перевагою, проте забив лише одного разу. На 32-й хвилині захисник Аль-Хіляля незграбно відбив м'яч на Лукаку, і той розстріляв сітку з кількох метрів. Бельгієць перервав свою безгольову серію, яка тривала 5 матчів. По перерві "ожило" і зіркове тріо атаки Аль-Хіляля – Марега (виступав за Порту), Матеус Перейра (Спортінг, ВБА) та Ігало (МЮ, Уотфорд). Саудити набили непогану статистику ударів, але зрівняти рахунок так і не вдалося.

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Челсі і Палмейрас розіграють трофей 12 лютого, а в битві за "бронзу" зійдуться Аль-Хіляль та Аль-Ахлі.

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