Челси ожидаемо стал вторым финалистом клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.

Клубный чемпионат мира, полуфинал

Аль-Хиляль – Челси – 0:1

Гол: Лукаку, 32

Перед полуфиналом состоялся поединок за 5-е место, в котором мексиканский Монтеррей одолел местную Аль-Джазиру со счетом 3:1.

Дуду вывел Палмейрас в финал Клубного ЧМ – экс-динамовец забил гол и отдал гениальный ассист

Главный тренер Челси Томас Тухель выставил полностью боевой состав. Победитель Лиги чемпионов в течение первого тайма обладал большим преимуществом, однако забил только однажды. На 32-й минуте защитник Аль-Хиляля неудачно отразил мяч на Лукаку, и тот расстрелял сетку с нескольких метров. Бельгиец прервал свою безголевую серию, длившуюся 5 матчей. После перерыва "ожило" и звездное трио атаки Аль-Хиляля – Марега (выступал за Порту), Матеус Перейра (Спортинг, ВБА) и Игало (МЮ, Уотфорд). Саудиты набили хорошую статистику ударов, но сравнять счет так и не удалось.

Наслаждайся игрой за бокалом премиальной Żubrówka Czarna. Узнать больше о Żubrówka Czarna и коктейли здесь.

Челси и Палмейрас разыграют трофей 12 февраля, а в битве за "бронзу" сойдутся Аль-Хиляль и Аль-Ахли.

Бійки, сльози, космічні шоу воротарів і кумедні судді, яких ледь не замінив Салах – тріумфальний для Мане КАН у 21 кадрі