Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу

Палмейрас – Аль-Ахлі – 2:0

Голи: Вейга, 39, Дуду, 49

Бразильський Палмейрас без особливих проблем здобув путівку в фінал Клубного чемпіонату світу, де його суперником стане переможець пари Аль-Хіляль – Челсі.

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Героєм сьогоднішнього вечора став колишній півзахисник київського Динамо Дуду. Бразилець організував обидва голи своєї команди. Спочатку він віддав геніальний асист в один дотик на Вейгу, а на початку другого тайму розкішним ударом завершив стрімку контратаку.