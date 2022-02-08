Дуду вивів Палмейрас у фінал Клубного ЧС – екс-динамівець забив гол та віддав геніальний асист
20:29 - Читать на русском
Палмейрас обіграв Аль-Ахлі у півфіналі Клубного чемпіонат світу. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу
Палмейрас – Аль-Ахлі – 2:0
Голи: Вейга, 39, Дуду, 49
Бразильський Палмейрас без особливих проблем здобув путівку в фінал Клубного чемпіонату світу, де його суперником стане переможець пари Аль-Хіляль – Челсі.
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Героєм сьогоднішнього вечора став колишній півзахисник київського Динамо Дуду. Бразилець організував обидва голи своєї команди. Спочатку він віддав геніальний асист в один дотик на Вейгу, а на початку другого тайму розкішним ударом завершив стрімку контратаку.
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