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Челсі – Тоттенхем: Ло Чельсо ледь не зламав супернику ногу – шокуюче рішення VAR врятувало аргентинця

17:06 229 Читать на русском
Челсі – Тоттенхем: Ло Чельсо ледь не зламав супернику ногу – шокуюче рішення VAR врятувало аргентинця
Ло Чельсо та Аспілікуета / соцмережі

Півзахисник Тоттенхема Джованні Ло Чельсо потрапив до скандального епізоду в матчі 27-го туру АПЛ проти Челсі.

15’ Олів'є Жиру
48’ Маркос Алонсо
 
Антоніо Рюдігер 89’
15’ Олів'є Жиру
48’ Маркос Алонсо
89’ Антоніо Рюдігер

Наприкінці матчу Челсі – Тоттенхем Джованні Ло Чельсо відзначився неймовірно грубою грою.

Челсі переграв Тоттенхем і закріпився у топ-4 АПЛ

Спочатку хавбек відштовхнув Вілліана, і одразу пішов у стик із Аспілікуетою. Виглядало це досить жорстоко: Ло Чельсо з усього розмаху наступив іспанцю на ногу, ледь не зламавши її. Після перегляду відеоповтору суддя прийняв дуже суперечливе рішення – покарав аргентинця лише жовтою карткою.

Додамо, що Челсі мінімально переміг Тоттенхем в матчі 27-го туру АПЛ (2:1) та піднявся в топ-4.

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