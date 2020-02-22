Челсі – Тоттенхем: Ло Чельсо ледь не зламав супернику ногу – шокуюче рішення VAR врятувало аргентинця

Півзахисник Тоттенхема Джованні Ло Чельсо потрапив до скандального епізоду в матчі 27-го туру АПЛ проти Челсі.

Наприкінці матчу Челсі – Тоттенхем Джованні Ло Чельсо відзначився неймовірно грубою грою.

Челсі переграв Тоттенхем і закріпився у топ-4 АПЛ

Спочатку хавбек відштовхнув Вілліана, і одразу пішов у стик із Аспілікуетою. Виглядало це досить жорстоко: Ло Чельсо з усього розмаху наступив іспанцю на ногу, ледь не зламавши її. Після перегляду відеоповтору суддя прийняв дуже суперечливе рішення – покарав аргентинця лише жовтою карткою.

Додамо, що Челсі мінімально переміг Тоттенхем в матчі 27-го туру АПЛ (2:1) та піднявся в топ-4.

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