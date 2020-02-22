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Челси – Тоттенхэм: Ло Чельсо чуть не сломал сопернику ногу – шокирующее решение VAR спасло аргентинца

17:06 92 Читати українською
Челси – Тоттенхэм: Ло Чельсо чуть не сломал сопернику ногу – шокирующее решение VAR спасло аргентинца
Ло Чельсо и Аспиликуэта / соцсети

Полузащитник Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо попал к скандальному эпизоду в матче 27-го тура АПЛ против Челси.

15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
 
Антонио Рюдигер 89’
15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
89’ Антонио Рюдигер

В конце матча Челси – Тоттенхэм Джованни Ло Чельсо отличился невероятно грубой игрой.

Челси переиграл Тоттенхэм и закрепился в топ-4 АПЛ

Сначала хавбек оттолкнул Виллиана, и сразу пошел в стык с Аспиликуэтой. Выглядело это довольно жестоко: Ло Чельсо со всего размаху наступил испанцу на ногу, едва не сломав ее. После просмотра видеоповтора судья принял очень спорное решение – наказал аргентинца лишь желтой карточкой.

Добавим, что Челси минимально победил Тоттенхэм в матче 27-го тура АПЛ (2:1) и поднялся в топ-4.

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