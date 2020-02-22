Челсі переграв Тоттенхем і закріпився у топ-4 АПЛ

Челсі переграв Тоттенхем у лондонському дербі в рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зі старту поєдинку Тоттенхем свідомо віддав ініціативу господарям. Проте, особливої гостроти "сині" в перші хвилини створили не могли. Натомість "шпори" першими створили нагоду забити. На 10-й хвилині Лукас Моура вдало зіграв на підбиранні й потужно пробив у нижній кут, але з його пострілом впорався Кабальєро.

Челсі відповів моментом Маунта за дві хвилини. Хавбек у швидкій атаці "синіх" із лінії штрафного майданчика пробив у ближній кут. Цього разу свою майстерність проявив кіпер гостей Льоріс. Тиск Челсі збільшився. Свої нагоди змарнували Жиру та Барклі. А на 15-й хвилині господарі відкрили рахунок. Це Жиру з третьої спроби впродовж однієї затяжної атаки таки пробив свого співвітчизника класним ударом з-під Вертонгена.

Забитий Челсі м'яч трохи заспокоїв гру. Наступне загострення у грі сталося в середині тайму. Зокрема, небезпечно за діагоналлю пробив Маркос Алонсо – над дев'яткою. А на 31-й хвилині Жиру наважився на удар метрів із 25-ти – дуже неточно. А під завісу тайму нарешті оклигав Тоттенхем. Спочатку після розрізного пасу Бергвейна Моура пробив над воротами. Потім Санчес потужно пробив головою після подачі кутового – сейв Кабальєро. А завершив цю серію випадів Танганга, коли на швидкості навіть пройшов голкіпера Челсі, але не зміг влучити в порожні ворота.

Хтозна, як би склався другий тайм, коли б "пенсіонери" відразу ж не подвоїли перевагу. Маунт прорвався флангом і відпасував у центр на Барклі, а той відкинув далі на Алонсо – Маркос із кута штрафного майданчика більярдним пострілом відправив м'яч у дальній кут – 2:0!

Після цього "шпори" знітилися і цілком могли пропустити ще. Той же Барклі цілив у дев'ятку метрів із 20-ти, але Льоріс класним стрибком ліквідував загрозу. А майже відразу ледь не підвів Тоттенхем Ло Чельсо. Аргентинець грубо зіграв проти Аспілікуети, але навіть після відеоповторів суддівська бригада не наважилася його вилучити.

Від середини другої половини гра заспокоїлася. Новий сплеск активності стався уже під завісу поєдинку. Зокрема, Абрахам бив після прострілу Маунта, та знову врятував Льоріс. А коли вже й французький воротар не зміг впоратися із класним пострілом Алонсо зі штрафного, то "шпор" врятувала хрестовина.

На фоні цього тиску гол Тоттенхема виглядає нелогічним. На 89-й хвилині Ламела накрутив оборонців Челсі в межах штрафного й чи то пробив, чи то прострілив, а м'яч, зачепивши Рюдігера, влетів у ворота – 2:1.

Розвинути свій успіх "шпори", однак, не зуміли. Більше того, фінальний штурм організували не підопічні Моурінью, а команда Лемпарда. Челсі ледь на весь компенсований час протримав Тоттенхем на своїй половині поля, не давши жодного шансу врятуватися. Як наслідок, перемога "синіх", що дозволила їм закріпитися у топ-4 англійської Прем'єр-ліги.