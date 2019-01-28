toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0 – відео голів та огляд матчу

00:50 49 Читать на русском
Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Челсі без проблем розібрався із Шеффілд Венсдей у 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Челсі – Шеффілд Венсдей – 3:0

Голи: Вілліан, 26 (пен.), 84, Хадсон-Одой, 64

Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в Лаціо

У Челсі в матчі з Шеффілд Венсдей не виникло жодних проблем. У дебютному матчі Ігуаїна "сині" не залишили шансів супернику, забивши три голи. Аргентинцеві відзначитись не вдалося, дубль на свій рахунок записав Вілліан, "розписався" у воротах суперника і Хадсон-Одой.

Теги
Відеоновини Кубок Англії 2018/19 Челсі Челсі Англія Кубок Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
6
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук