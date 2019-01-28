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Челси – Шеффилд Уэнсдей – 3:0 – видео голов и обзор матча

28 января 00:50 362 Читати українською
Челси – Шеффилд Уэнсдей – 3:0 – видео голов и обзор матча
Челси – Шеффилд Уэнсдей – 3:0 – видео голов и обзор матча

Челси без проблем разобрался с Шеффилд Уэнсдей в 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/16 финала

Челси – Шеффилд Уэнсдей – 3:0

Голы: Виллиан, 26 (пен.), 84, Хадсон-Одой, 64

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В Челси в матче с Шеффилд Уэнсдей не возникло никаких проблем. В дебютном матче Игуаина "синие" не оставили шансов сопернику, забив три гола. Аргентинцу отличиться не удалось, дубль на свой счет записал Виллиан, "расписался" в воротах соперника и Хадсон-Одой.

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Англия Челси Челси Видеоновости Кубок Англии Кубок Англии 2018/19
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