Челсі не залишив каменя на камені від Мідлсбро у матчі-відповіді півфіналу Кубка Ліги. Дивіться відео голів та огляд гри Челсі – Мідлсбро на "Футбол 24".

Вже на 15-й хвилині Челсі зрівняв рахунок у протистоянні – Хаусон зрізав м'яч у власні ворота. Енцо на 29 хвилині замкнув класну передачу з флангу від Дісасі (не обійшлось без рикошету). Пізніше забив і сам француз – асистував Стерлінг.

Челсі взяв розгромний реванш у Мідлсбро та вийшов у фінал Кубка ліги – Мудрик не вразив

Під кінець першого тайму Палмер обікрав захисника та реалізував вихід віч-на-віч. Мудрик на другий тайм не вийшов, а Палмер та Мадуеке добили суперника. Роджерс відквитав один м'яч вже прямо перед фінальним свистком.