Челси – Мидлсбро – 6:1 – видео голов и обзор матча
24 января 08:35 - Читати українською
Челси не оставил камня на камне от Мидлсбро в ответном матче полуфинала Кубка Лиги. Смотрите видео голов и обзор игры Челси – Мидлсбро на "Футбол 24".
завершено
Уже на 15-й минуте Челси сравнял счет в противостоянии – Хаусон срезал мяч в собственные ворота. Энцо на 29 минуте замкнул классную передачу с фланга от Дисаси (не обошлось без рикошета). Позже забил и сам француз – ассистировал Стерлинг.
Челси взял разгромный реванш у Мидлсбро и вышел в финал Кубка лиги – Мудрик не впечатлил
Под конец первого тайма Палмер обокрал защитника и реализовал выход один на один. Мудрик на второй тайм не вышел, а Палмер и Мадуэке добили соперника. Роджерс отквитал один мяч уже прямо перед финальным свистком.
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