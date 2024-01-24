Челси не оставил камня на камне от Мидлсбро в ответном матче полуфинала Кубка Лиги. Смотрите видео голов и обзор игры Челси – Мидлсбро на "Футбол 24".

Уже на 15-й минуте Челси сравнял счет в противостоянии – Хаусон срезал мяч в собственные ворота. Энцо на 29 минуте замкнул классную передачу с фланга от Дисаси (не обошлось без рикошета). Позже забил и сам француз – ассистировал Стерлинг.

Челси взял разгромный реванш у Мидлсбро и вышел в финал Кубка лиги – Мудрик не впечатлил

Под конец первого тайма Палмер обокрал защитника и реализовал выход один на один. Мудрик на второй тайм не вышел, а Палмер и Мадуэке добили соперника. Роджерс отквитал один мяч уже прямо перед финальным свистком.