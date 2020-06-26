Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії

В рамках 31-го туру АПЛ Челсі на власному полі здолав Манчестер Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Поєдинок, який у разі успіху Челсі, міг стати чемпіонським для Ліверпуля, виправдав усі сподівання. Підопічні Хосепа Гвардіоли одразу ж кинулись штурмувати ворота Кепи Аррісабалаги, однак так і не досягли бажаного. Натомість під кінець тайму Крістіан Пулішіч вийшов сам на сам з Едерсоном і відкрив рахунок у матчі.

Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

По перерві Кевін Де Брюйне розкішним пострілом зі штрафного відновив статус-кво. А згодом відзначились два екс-гравці Шахтаря. І якщо Фернандіньо, зігравши рукою, залишив свою команду у меншості, то Вілліан, реалізувавши пенальті, подарував дострокове чемпіонство мерсисайдцям.

Челсі вдома обіграв Манчестер Сіті – екс-гравці Шахтаря коронували Ліверпуль на очах Зінченка