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Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії

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Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії
Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 / Твіттер ФК Челсі

В рамках 31-го туру АПЛ Челсі на власному полі здолав Манчестер Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

36’ Крістіан Пулішіч
78’ Вілліан
 
Кевін де Брюйне 55’
Фернандінью 77’
36’ Крістіан Пулішіч
55’ Кевін де Брюйне
77’ Фернандінью
78’ Вілліан

Поєдинок, який у разі успіху Челсі, міг стати чемпіонським для Ліверпуля, виправдав усі сподівання. Підопічні Хосепа Гвардіоли одразу ж кинулись штурмувати ворота Кепи Аррісабалаги, однак так і не досягли бажаного. Натомість під кінець тайму Крістіан Пулішіч вийшов сам на сам з Едерсоном і відкрив рахунок у матчі.

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По перерві Кевін Де Брюйне розкішним пострілом зі штрафного відновив статус-кво. А згодом відзначились два екс-гравці Шахтаря. І якщо Фернандіньо, зігравши рукою, залишив свою команду у меншості, то Вілліан, реалізувавши пенальті, подарував дострокове чемпіонство мерсисайдцям.

Челсі вдома обіграв Манчестер Сіті – екс-гравці Шахтаря коронували Ліверпуль на очах Зінченка

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Теги
Вілліан Фернандінью Крістіан Крістіан Пулішіч Ліверпуль Ліверпуль Челсі - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Челсі Челсі Відеоновини
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