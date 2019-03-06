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Челсі – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

21:20 2200 Читать на русском
Челсі – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поспілкувався з журналістами напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі.

 

"Перед початком кожного матчу, я думаю, що шанси завжди 50 на 50. Тим більше, що тут двоматчева дуель. Побачимо, як буде завтра.

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Ігрову схему ми змінювати не будемо. Русин зіграє в нападі, а хто замінить Вербіча – вирішимо завтра.

Головна риса АПЛ? В першу чергу – це переповнені трибуни. За такої кількості фанів не можна грати у футбол погано. Чемпіонат Англії в цілому це безкомпромісна боротьба на кожному клаптику поля всі 90 хвилин матчу.

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Самопочуття Кадара і Дуелунда? Тамаш почуває себе непогано, але він багато пропустив. Він готується до гри, адже як ви знаєте, у нас є лише один форвард і лише 5 захисників. Дуелунд вже теж працює з основною групою, і ми вирішили взяти його в Лондон, щоб не залишати в Києві на 3 дні самого", – цитує Хацкевича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, поєдинок 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок о 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

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Головне Динамо Динамо Ліга Європи Челсі - Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Назарій Русин Назарій Русин Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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