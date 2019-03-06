Челси – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами накануне поединка 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси.

"Перед началом каждого матча, я думаю, что шансы всегда 50 на 50. Тем более, что здесь двухматчевая дуэль. Посмотрим, как будет завтра.

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Игровую схему мы менять не будем. Русин сыграет в нападении, а кто заменит Вербича – решим завтра.

Главная черта АПЛ? В первую очередь – это переполненные трибуны. При таком количестве болельщиков нельзя играть в футбол плохо. Чемпионат Англии в целом это бескомпромиссная борьба на каждом участке поля все 90 минут матча.

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Самочувствие Кадара и Дуэлунда? Тамаш чувствует себя неплохо, но он много пропустил. Он готовится к игре, ведь как вы знаете, у нас есть только один форвард и только 5 защитников. Дуэлунд уже тоже работает с основной группой, и мы решили взять его в Лондон, чтобы не оставлять в Киеве на 3 дня самого", – цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Напомним, поединок 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

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