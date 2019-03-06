Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Челсі приймає київське Динамо в першій грі 1/8 Ліги Європи 2018/19. Прогноз букмекерів на матч читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Команди зустрічались лише двічі в рамках групового турніру Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді в Києві було зафіксовано нульову нічию, а в Лондоні господарі вирвали перемогу 2:1. Зараз, як і понад 3 роки тому, відвертим фаворитом букмекери знову вважають англійський клуб. Причому все більше людей ставлять проти киян, тому коефіцієнт на їхній успіх росте.

Челсі – Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч ЛЄ

На перемогу команди Мауріціо Саррі William Hill дає коефіцієнт всього лише 1,27 (ще напередодні було 1,32). Тоді як на тріумфі Динамо, яке ще ніколи в історії не перемагало на полях Англії, можна збагатитись у 12 разів з кожної поставленої гривні (було 11). Нічию фахівці оцінили коефіцієнтом 5,25.

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Команда Хацкевича програла лише 1 з 8-и матчів Ліги Європи 2018/19. Британські букмекери пропонують ставку на те, що кияни уникнуть поразки в розмірі 3,6 (було 3,3). На те, що Динамо зможе забити хоча б 1 гол, коефіцієнт 2. До речі, кияни відзначались в усіх матчах ЛЄ цього сезону, в яких не програвали.

Лише вдома з Яблонцем не вдалось уникнути подвійного конфузу, але цей матч уже не вирішував турнірних завдань. Після зимової паузи динамівці провели 4 офіційні матчі, в яких тричі перемагали і 1 раз врятувались від поразки. Водночас, якщо вдома було дві сухі перемоги, то на виїзді київський клуб незмінно пропускав.

Челсі тільки на вихідних здобув першу виїзну перемогу на внутрішній арені у 2019-му році. Зате вдома лондонці просто незламні. За винятком кубкового матчу проти Манчестер Юнайтед (0:2), який при Сульшері просто неймовірно грає на виїзді, "сині" за останні 2 місяці виграли 7 матчів із 7-и і пропустили в них лише 2 голи.

У рамках Ліги Європи та ж тенденція. Важкі ігри на виїзді і лише перемоги на Стемфорд Брідж (4 з 4, різниця 11:1). Коефіцієнт на те, що Челсі не пропустить від Динамо, становить 1,73. А ось на те, що заб'є 3 і більше голів – 2,37.