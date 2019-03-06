Челсі – Динамо: передматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився думками щодо матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Динамо – це хороша і молода команда з швидкими флангами, вони небезпечні на контратаках. Нам потрібно провести два дуже хороших матчі, щоб пройти далі. Англійським командам дуже складно конкурувати в єврокубках, адже у нас важкий графік. Ми зіграємо матч АПЛ через 62 години після гри з Динамо, це дуже рано.

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У нас зараз немає проблем з травмами і хворобами, однак гравці трохи втомилися. Тому в матчі Ліги Європи ми проведемо невелику ротацію. Однак це зовсім не означає, що ми віддаємо перевагу боротьбі за потрапляння в першу четвірку в АПЛ. Ліга Європи – не менш важлива мета для нас.

На даний момент ми зіграли на шість, сім, вісім матчів більше, ніж інші європейські команди. 8 матчів – це два місяці з поєдинками посеред тижня і два місяці без тренувань. Англійським клубам важко бути конкурентоспроможними в Європі", – цитує Саррі офіційний твіттер Челсі.

Нагадаємо, матч 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 6 березня, початок о 22:00.

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