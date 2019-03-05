Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Челсі та київське Динамо знову зустрінуться в єврокубковому протистоянні. Востаннє вони грали на груповому етапі Ліги чемпіонів 2015/16.

Перший матч 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться вже 7-го березня, менш ніж за 2 тижні. "Футбол 24" вирішив пригадати, як у лондонців та киян пройшла остання зустріч. Після дуелі на НСК Олімпійський, що завершилась з рахунком 0:0, команди зійшлись на Стемфорд Брідж. Матч відбувся 4-го листопада. Челсі тренував... Жозе Моурінью, який ще навіть не здогадувався, як сумно в нього складеться на посаді наставника Манчестер Юнайтед. Біля керма Динамо стояв Сергій Ребров. Він уже виграв одне чемпіонство України і готувався до другого поспіль тріумфу. Коли кияни забивали свій єдиний у протистоянні м'яч, десь зовсім поруч радів той самий іспанський помічник Рауль Ріанчо, який згодом попрацює у збірній України з Андрієм Шевченком і чкурне в Росію на заробітки.

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Тренер і титули – кардинальні зміни

Та команда 3 роки тому здобула останній вагомий титул. Динамо Реброва виграло УПЛ двічі поспіль, але нині йде вже 3-й сезон, у якому кияни ризикують не завоювати золото, відстаючи від чемпіона двох попередніх років – Шахтаря. Цікаво, що лондонці дотиснули гостей з рахунком 2:1, а переможний гол забив екс-"гірник" Вілліан.

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Ребров пережив зоряний тренерський час у Києві. Вийшов з тієї непростої групи, обігравши на виїзді Порту. У середньому за матч він набирав 2,2 очка. Олександр Хацкевич може похвалитись дещо гіршим результатом у Динамо: 2,06. У 2015-му він працював головним тренером збірної Білорусі, з якою заробляв у середньому зовсім скромні 1,33 очка за матч.

Далі у Реброва був Аль-Ахлі. Там уже 2,08 і друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Зараз Угорщина, і знову лідерство та непогані перспективи чемпіонства. Ференцварош з Ребровим у середньому набирає 2,13 очка за матч та утримує 6 очок відриву від головного конкурента.

У Динамо залишилось лише 3 гравці з тих, хто виходив на Челсі

Команда дуже змінилась. На Стемфорд Брідж грали Віталій Буяльський і Сергій Сидорчук зі стартових хвилин, а на заміну виходив Денис Гармаш. Нині з цього тріо у найважливіших матчах лише один. Буяльський, який у Лондоні 2015-го діяв більше на позиції нинішнього Шапаренка, відіграв у дуеті центральних півзахисників усі 180 хвилин з Олімпіакосом.

Гармаш же знову виходить лише з лави запасних. Сидорчук формально залишається першим капітаном, але конкуренцію програє і виступає переважно в УПЛ або на заміні в єврокубках. Щоправда завдяки цілком можливому переведенню Буяльського на фланг дискваліфікованого на перший матч Вербіча шанси Сергія зіграти на основному місці Віталія в Лондоні зросли.

Автор єдиного (авто)гола киян транзитом через АПЛ – у Бундеслігу

Александар Драговіч у Лондоні забив спочатку у власні ворота, а потім зрівняв рахунок, підключившись на стандарт і покаравши воротаря Беговіча за помилку на виході. Здавалось, той гол стане рятівним для киян, але вони швидко пропустили другий. Центрбек збірної Австрії після того сезону приніс Динамо 18 мільйонів євро, що вдвічі більше, ніж вартість його трансферу в Київ. Байєр здав Драговіча в оренду в АПЛ. У складі Лестера провів 11 матчів у чемпіонаті Англії. Повернувся в Бундеслігу і вже встиг забити 2 голи там, а ще віддати асист у Лізі Європи.

Легендарний голкіпер став тренером збірної

Олександр Шовковський завершив кар'єру наприкінці 2016-го. Свій останній матч воротар провів 18-го вересня проти Зорі в УПЛ. Динамо програло 0:1. Тепер СаШо допомагає Шевченку тренувати збірну України. А тоді воротар, якому в січні 2015-го стукнуло 40, потягнув у другому таймі 2 відмінні удари Вілліана та Оскара. В епізодах з голами просто не міг фізично виручити.

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Легіонерський захист і бунтівний Хачеріді на межі фолу

В обороні Динамо, крім згаданого Драговіча, грали ще двоє іноземців. На правому фланзі, а не в центрі, діяв Домагой Віда, який згодом безкоштовно перейде в Бешикташ і мучитиметься в Туреччині без трофеїв ось уже другий сезон. Суркіс віддав за нього 5 мільйонів євро, і хорват загалом відпрацював ці гроші. Хоча відпустити просто так гравця, який згодом стане фіналістом Чемпіонату світу і проголошуватиме після перемоги над Росією "Слава Україні", було якимсь дивним підсумком співпраці.

На лівому фланзі діяв португалець Віторіну Антунеш, який зараз не без успіху грає за іспанський Хетафе – абсолютний середнячок уже 2-й сезон поспіль бореться за єврокубки. Вілліан змусив його попотіти і заробити жовту картку.

Євген Хачеріді грав у центрі та ще не перебував на межі відходу з клубу, але вже конфліктував з тренером. Це потім він вийде на цей же газон у складі грецького ПАОКа і отримає червону картку за фол на перших хвилинах. А тут було щось схоже, але не так очевидно. Дієго Коста падав після того, як вже нібито відірвався від українського захисника, але чеський суддя Краловєц не наважився поставити пенальті з потенційною червоною карткою. Загалом же Хачеріді провів доволі пристойний матч, заслуживши від Whoscored найвищий серед киян бал 7,7. Тепер же Євген зовсім не грає і чекає літнього відходу з Греції – знову вільним агентом.

Півзахист: Динамо, Туреччина, оренда, АПЛ

Сидорчук і Буяльський можуть знову зіграти з Челсі, але по них ми вже говорили. Сергій Рибалка привіз фатальний штрафний, який заробив джокер Моурінью Азар, а реалізував Вілліан. Згодом українець змушений був покинути Київ і перебратись у Сівасспор. У складі середняка турецької Суперліги 28-річний Рибалка є одним з лідерів – забиває, асистує. Однак гравець, в якого контракт до 2021-го, встиг забути, що таке єврокубки.

На правому фланзі атаки діяв Андрій Ярмоленко, якого потім чекав вояж у дортмундську Борусію (Динамо заробило 25 мільйонів євро) та лондонський Вест Хем (німці відбили лише 20 млн). В АПЛ, де українець перебуває зараз, отримав важку травму, через яку вибув на більшість сезону. І в Німеччині, і в Англії встиг себе проявити як голами, так і асистами, але стабільним вожаком не став. То зміна тренера в Дортмунді, то травми там і там – може, того все складається не так яскраво, як в Динамо.

Ліворуч діяв Дерліс Гонсалес. Зараз вінгер, якого купували за вражаючі 9,4 млн євро, грає в оренді за бразильський Сантос. Забиває та асистує частенько, але його київська історія значно сумніша – як і дії в матчі з Челсі.

Напад – зрада і той же турецький берег

Артем Кравець вийшов у старті, але відверто провалився. Найгірший бал від Whoscored був зумовлений повною відсутністю ударів та найгіршою кількістю контактів з м'ячем (лише 16). З пасами також якось не складалось. Після того сезону Артем пішов по орендах. Спочатку було півроку в німецькій Бундеслізі, де на його рахунку 1 гол і 2 асисти, далі іспанська Прімера (у складі Гранади – 5 голів і 2 результативні паси). У турецький Кайсеріспор переходив вільним агентом і встиг забити 6 м'ячів у чемпіонаті та 10 загалом. Днями повернувся у збірну України, за яку відзначився голом у 2-х товариських матчах минулоріч.

Жуніор Мораєс ледь не забив Беговічу дальнім ударом, вийшовши на заміну. Бразилець наколотив за Динамо 34 м'ячі, до чого доклав 8 асистів. Згодом 31-річний бомбардир перейшов до лав найпринциповішого суперника, викликавши шквал обурення і гнівних коментарів фанатів київського клубу, найм'якшим з яких можна вважати слово "зрада". Мораєс у Шахтарі йде з відчутним випередженням свого динамівського графіку: 20 голів та 11 гольових передач за 29 матчів. Ще прикріше для киян те, що підсилив він "гірників" цілком безкоштовно. Загалом же в рамках УПЛ Жуніор забиває трохи частіше, ніж у кожному другому матчі.

Челсі – Азар і Вілліан все такі ж небезпечні, а криза з тренером триває

У тому основному складі лондонців було лише двоє, які зможуть протистояти Динамо. Обоє покривали правий фланг: Сесар Аспілікуета, який на Стемфорд Брідж став найкращим захисником Челсі, досі не забуває і нагнітати біля чужих воріт – зокрема, уже встановив свій рекорд асистів за сезон (8). Утім у Лізі Європи 2018/19 не зіграв і половини матчів.

Вілліан взагалі став героєм зустрічі та отримав найвищий бал за своє старання. При Саррі він усе такий же близький до дабл-дабла (двозначного числа асистів і голів), а в нинішній ЛЄ забив 2 голи і віддав 5 результативних пасів. Ну, і ще на заміну виходили іспанський форвард Педро (2 асисти і 7 матчів в ЛЄ) та бельгієць Еден Азар (обмежився в Європі 117-ма хвилинами без результативних дій до матчів з Динамо). Гарі Кехілл зіграв декілька хвилинок компенсованого часу – в поточному сезоні має ще менше практики.

Челсі Моурінью був, може, ще кризовішим, ніж із Саррі. У двобоях з Динамо Жозе відвоював свої позиції ще на добрий місяць, але через невдачі в АПЛ (16-е місце) його таки погнали наприкінці 2015-го року. Що цікаво, 3 роки потому португальського тренера звільнили з Манчестер Юнайтед майже того ж 17-го грудня – з різницею у 24 години. Саррі стоїть значно вище, хоча й ризикує не потрапити в Лігу чемпіонів, конкуруючи з Манчестер Юнайтед, Арсеналом та Тоттенхемом за дві путівки і посідаючи наразі 6-е місце. Команда вже встигла програти Манчестер Сіті фінал Кубка ліги, тому виграти ЛЄ буде для італійця як порятунок сезону і, можливо, навіть роботи.

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