"І Енцо (Фернандес, – прим.), і Міша відчули щось під час вчорашнього тренування. У обох легкі м'язові травми.

"До кінця сезону ви побачите справжнього Мудрика": англійський журналіст в очікуванні прориву від вінгера Челсі

Ми сподівалися, що вони будуть в порядку, але, на жаль, вони не зовсім готові. Жодне з пошкоджень не є великою проблемою, але ми не хотіли ризикувати", – цитує Почеттіно football.london.

Нагадаємо, відсутність Мудрика в заявці на поєдинок 10-го туру АПЛ з Брентфордом стала несподіванкою для вболівальників. Вінгер Челсі своєю грою нарешті почав задовольняти вимоги прискіпливих британських журналістів, забивши по голу у двох своїх останніх матчах (у ворота Мальти за збірну України та Арсеналу в чемпіонаті Англії). Тож у матчі з "бджолами" на українця покладались особливі надії.

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