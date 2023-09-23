"Якщо говорити про те, куди Михайло міг би піти, то я знаю, що Роберто Де Дзербі його великий фанат – він навіть сказав, що в майбутньому українець може виграти "Золотий м'яч", але я не відправляв би його в оренду в інший клуб англійської Прем'єр-ліги.

"Мудрик все ще може реалізувати свій потенціал в Челсі": екс-форвард збірної Англії назвав умову для прогресу українця

Щодо Брайтона, то було б образою для Мітоми навіть припустити, що Мудрик перейде туди та потіснить його. Думаю, Михайлу треба зробити крок назад, але перейти до клубу, де від нього чекатимуть перемог.

Чи приймуть його – це інше питання, але, гадаю, що дортмундська Борусія могла б стати ідеальним місцем для того, щоб Мудрик заграв і став на правильний шлях становлення того гравця, яким він потенційно може стати", – цитує Коллімора CaughtOffside.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов в Челсі у січні поточного року. В активі українця лише дві результативні передачі у 21 матчі. Вінгера часто критикують в Англії за низьку результативність.