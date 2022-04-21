До поєдинку проти третьої команди АПЛ "каноніри" підходили з трьома поспіль поразками в чемпіонаті. Арсенал швидко забив завдяки вдалим діям Нкетії, який обікрав Крістенсена та переграв Менді. Челсі блискавично відігрався – Вернеру допоміг рикошет.

Арсенал впевнено переміг Челсі, перервавши серію поразок – дубль Нкетії втримав "канонірів" у боротьбі за ЛЧ

Гойдалки продовжилися. Сміт-Роу більярдним ударом у кут воріт знову вивів Арсенал вперед, на що команда Тухеля відповіла голом Аспілікуети. 2:2 вже на 32-й хвилині – на цьому команди взяли паузу.

По перерві Нкетія оформив дубль, скориставшись черговим провалом Челсі в обороні. Сака вже в компенсований час поставив крапку, реалізувавши пенальті. 2:2 – Арсенал набрав 57 очок і наздогнав Тоттенхем, який іде 4-м. Інтрига за місця в ЛЧ знову закрутилася. Челсі втримує 3 місце – 62 бали і гра в запасі.

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