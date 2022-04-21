К поединку против третьей команды АПЛ "канониры" подходили с тремя поражениями подряд в чемпионате. Арсенал быстро забил благодаря удачным действиям Нкетии, который обокрал Кристенсена и переиграл Менди. Челси молниеносно отыгрался – Вернеру помог рикошет.

Арсенал уверенно победил Челси, прервав серию поражений – дубль Нкетии удержал "канониров" в борьбе за ЛЧ

Качели продолжились. Смит-Роу бильярдным ударом в угол ворот снова вывел Арсенал вперед, на что команда Тухеля ответила голом Аспиликуэты. 2:2 уже на 32-й минуте – на этом команды взяли паузу.

После перерыва Нкетия оформил дубль, воспользовавшись очередным провалом Челси в обороне. Сака уже в компенсированное время поставил точку, реализовав пенальти. 2:2 – Арсенал набрал 57 очков и догнал Тоттенхэм, который идет 4-м. Интрига по местам в ЛЧ снова закружилась. Челси удерживает 3 место – 62 балла и игра в запасе.

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