Реал вже визначився з майбутнім Луніна у клубі – воно не залежить від майбутніх матчів проти Хетафе чи Алькояно, повідомляє журналіст Футбол 24 Володимир Лесько у своєму твіттері.

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Наприкінці сезону "вершкові" готуються обговорити подальшу співпрацю з воротарем. Втім, Реал не готовий відпускати Андрія до літа 2023 року, тож Лунін може піти з Мадрида лише в оренду, навіть якщо запросить повноцінний трансфер. Сезон 2022/23 стане ключовим для голкіпера щодо його виступів за Реал.

Нагадаємо, в поточному сезоні український воротар ще не провів жодного матчу за Реал. З моменту підписання контракту в 2018-му Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "вершкових" – проти Алькояно у сезоні 2020/21. У чемпіонаті Іспанії кіпер збірної України за Реал ще не грав.

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