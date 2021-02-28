Головний тренер "азовців" Остап Маркевич розповів, чи розраховує він у цьому сезоні провести домашній матч у Маріуполі.

"Звичайно, ми хочемо якомога швидше зіграти вдома. Я дуже радий, що у матчі з СК Дніпро-1 вболівальники прийшли на стадіон. Це зовсім інша атмосфера.

Маріуполь – СК Дніпро-1 – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Єдиний мінус – вони вболівали не за нас. Проте ми раді, що були вболівальники. Закликаю вболівальників приходити на стадіони по всій Україні і підтримувати свої команди.

Що стосується стадіону імені Володимира Бойка, то ми чекаємо, коли виросте трава. Були морози. Для того щоб почався фотосинтез і трава почала зростати, потрібне сонце. Ми чекаємо", – цитує Маркевича офіційний сайт "азовців".

Нагадаємо, після 16-ти турів Маріуполь посідає у турнірній таблиці УПЛ 8-му сходинку, набравши 17 очок.

Маріуполь на останніх хвилинах врятував нічию зі СК Дніпро-1 – азовці перервали 4-матчеву програшну серію