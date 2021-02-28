Главный тренер "азовцев" Остап Маркевич рассказал, рассчитывает ли он в этом сезоне провести домашний матч в Мариуполе.

"Конечно, мы хотим как можно скорее сыграть дома. Я очень рад, что сегодня болельщики, наконец-то, пришли на стадион. Это совсем другая атмосфера.

Мариуполь – СК Днепр-1 – 2:2 – видео голов и обзор матча

Единственный минус – они болели не за нас. Тем не менее, мы рады, что были болельщики. Призываю болельщиков приходить на стадионы по всей Украине и поддерживать свои команды.

Что касается стадиона имени В.С.Бойко, то мы ждем, когда вырастет трава. Были морозы. Для того, чтобы начался фотосинтез и трава начала расти, нужно солнце. Мы ждем", – цитирует Маркевича официальный сайт "азовцев".

Напомним, после 16-ти туров Мариуполь занимает в турнирной таблице УПЛ 8-ю строчку, набрав 17 очков.

Мариуполь на последних минутах спас ничью со СК Днепр-1 – азовцы прервали 4-матчевую проигрышную серию