Маріуполь та СК Дніпро-1 розписали феєричну нічию в 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Досвідчений Дуглас відкрив рахунок, замкнувши подачу Піхальонка зі штрафного. Маріуполю допоміг відігратися інший стандарт – кутовий, удар з рикошетом в стійку та добивання Меліченка.

Маріуполь на останніх хвилинах врятував нічию зі СК Дніпро-1 – азовці перервали 4-матчеву програшну серію

Схожий розвиток подій відбувся в другому таймі. Чоботенко збив Дубінчака у карному майданчику – Довбик чітко реалізував пенальті. Маріуполь повторно зрівняв рахунок, і знову з кутового. На 88 хвилині Кулаков перевів м'яч у сітку, оформивши остаточні 2:2.