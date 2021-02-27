Маріуполь – СК Дніпро-1 – 2:2 – відео голів та огляд матчу
17:48 - Читать на русском
Маріуполь та СК Дніпро-1 розписали феєричну нічию в 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
35’ Кирило Меліченко
86’ Андрій Кулаков
Дуглас 12’
Артем Довбик 61’
12’ Дуглас
35’ Кирило Меліченко
61’ Артем Довбик
86’ Андрій Кулаков
Досвідчений Дуглас відкрив рахунок, замкнувши подачу Піхальонка зі штрафного. Маріуполю допоміг відігратися інший стандарт – кутовий, удар з рикошетом в стійку та добивання Меліченка.
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Схожий розвиток подій відбувся в другому таймі. Чоботенко збив Дубінчака у карному майданчику – Довбик чітко реалізував пенальті. Маріуполь повторно зрівняв рахунок, і знову з кутового. На 88 хвилині Кулаков перевів м'яч у сітку, оформивши остаточні 2:2.
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