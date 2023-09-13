"Поєдинок з Англією забрав у наших футболістів багато сил. Часто так буває, що друга поспіль гра зі складним суперником гірша за попередню. Треба визнати – Італія мала перевагу і перемогла заслужено.

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Італійці за майстерністю вищі за наших гравців. Плюс збірна Італії виступала вдома, та ще й після невдалого попереднього матчу.

Треба похвалити Забарного, Бущана і Ярмоленка. Зазначу, що заміни в нашій команді були невдалими. Ніхто з тих, хто вийшов під час гри, не посилив її. І якщо Буяльському та Ванату просто забракло часу, то Мудрик і Яремчук не змогли себе проявити. Взагалі зазначу, що нашій команді пора дорослішати, адже однієї нормальної контратаки за весь матч – замало. З Англією це пройшло, а ось з Італією – ні. Крім того, ми програли всі стандарти, а все, що виконували зі стандартів італійці, було небезпечно.

Помилка Судакова? Георгій – не гравець оборони. Тому обводити суперника, граючи в захисті, він не мав права. Це, звісно, груба помилка. Мене здивував такий пресинг італійців.

Остаточно все вирішиться тільки в матчі Україна – Італія. До цього, звісно, кожна команда ризикує десь втратити дорогоцінні бали. Ті ж італійці ще гратимуть з Англією... Тож чекаємо інтриги", – сказав Буряк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, збірна України після 5-ти турів йде у турнірній таблиці групи С третьою, набравши 7 очок. Стільки ж у Італії, однак у команди Спаллетті є гра в запасі.

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