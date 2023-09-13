"Поединок с Англией забрал у наших футболистов много сил. Часто так бывает, что вторая подряд игра со сложным соперником хуже предыдущей. Надо признать – Италия имела преимущество и победила заслуженно.

"Украина не обойдет Италию": Сабо огласил приговор команде Реброва

Итальянцы по мастерству выше наших игроков. Плюс сборная Италии выступала дома, да еще и после неудачного предыдущего матча.

Надо похвалить Забарного, Бущана и Ярмоленко. Отмечу, что замены в нашей команде были неудачными. Никто из тех, кто вышел во время игры, не усилил ее. И если Буяльскому и Ванату просто не хватило времени, то Мудрик и Яремчук не смогли себя проявить. Вообще отмечу, что нашей команде пора взрослеть, ведь одной нормальной контратаки за весь матч – мало. С Англией это прошло, а вот с Италией – нет. Кроме того, мы проиграли все стандарты, а все, что выполняли со стандартов итальянцы, было опасно.

Ошибка Судакова? Георгий – не игрок обороны. Поэтому обводить соперника, играя в защите, он не имел права. Это, конечно, грубая ошибка. Меня удивил такой прессинг итальянцев.

Окончательно все решится только в матче Украина – Италия. До этого, конечно, каждая команда рискует где-то потерять драгоценные баллы. Те же итальянцы еще будут играть с Англией... Поэтому ждем интриги", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, сборная Украины после 5-ти туров идет в турнирной таблице группы С третьей, набрав 7 очков. Столько же у Италии, однако у команды Спаллетти есть игра в запасе.

"Мудрику треба щось міняти в собі": Ребров не мав плану Б, Юве не цікавиться Судаковим, нова Італія "виконала Динамо"