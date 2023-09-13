"Перші 30 хвилин грали лише італійці, нашу команду взагалі не було видно на полі. Наші футболісти просто перегоріли. Італія була розумніша, сильніша і набагато майстерніша. Вони нас повністю переграли. Постійно переміщалися, грали в один дотик, а наші хлопці просто не встигали.

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Після 30 хвилин італійці зупинилися та дали пограти Україні. За ці 15 хвилин наша команда створила гол і ще були моменти, щоб забити. Але суперник сам винний, що зупинився. У другому таймі Італія знову грала чудово, поки вистачало сил. "Скуадра Адзурра" сильніша та заслужено перемогла.

Щодо пропущених м'ячів... Ну скільки можна помилятися? Італійці мали багато моментів, але не всі їх реалізували, проте наші футболісти їм допомогли, припустившись необов'язкових помилок. Чого тільки падіння Судакова варте! А у другому таймі через обрізку Бущана ми мали третій м'яч пропускати.

Грати на третю добу важко фізично. Саме тому Ребров та Спаллетті у другому таймі поміняли практично півкоманди. Я не знаю, чим думає УЄФА! Зробіть матчі хоча б на четвертий день, на третій – це вже занадто! Організм не встигає відновлюватись. Але якщо Італія має 20-25 рівноцінних футболістів, то у нас такого вибору немає.

Я думаю, що ми не обійдемо Італію. Це футбольна країна і Спаллетті має два рівноцінні склади. У Реброва немає таких гравців, наші футболісти припускаються дитячих помилок. Нам буде дуже тяжко", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, збірна України після 5-ти турів йде у турнірній таблиці групи С третьою, набравши 7 очок. Стільки ж у Італії, однак у команди Спаллетті є гра в запасі.

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