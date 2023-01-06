"Люди у всьому шукають обман, але все простіше. У Михайла все добре з гумором, тому він так і відреагував на це зображення. Шахтар – це не золота клітка. Мудрик чудово розуміє, що він все одно буде у великому футболі.

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Гравці йшли з Шахтаря по-різному – хтось одразу і без будь-яких проблем, хтось із певними складнощами, але надалі в усіх все складалося добре. Адже всі вони мали талант і вийшли на високий рівень у Шахтарі. На Мудрика чекає такий самий шлях", – цитує Сопка Footboom.

Нагадаємо, за 21-річного вінгера борються Арсенал і Челсі, але поки жоден клуб не прагне платити 100 мільйонів євро, які хоче Шахтар. Сам футболіст волів би приєднатись до "канонірів".

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?