"Люди во всем ищут обман, но все проще. У Михаила все хорошо с юмором, поэтому он так и отреагировал на это изображение . Шахтер – это не золотая клетка. Мудрик прекрасно понимает, что он все равно будет в большом футболе.

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Игроки шли из Шахтера по-разному – кто сразу и без каких-либо проблем, кто с определенными сложностями, но в дальнейшем у всех все складывалось хорошо. Ведь все они обладали талантом и вышли на высокий уровень в Шахтере. Мудрика ждет такой же путь", – цитирует Сопко Footboom .

Напомним, за 21-летнего вингера борются Арсенал и Челси, но пока ни один клуб не стремится платить 100 миллионов евро, которые хочет Шахтер. Сам футболист предпочел бы присоединиться к "канонирам".

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