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"За хвилину тричі прокинув поміж ніг Відічу": Руні – про вихованця Манчестер Юнайтед, який був кращим за Погба

3 травня 12:12 840 Читать на русском
"За хвилину тричі прокинув поміж ніг Відічу": Руні – про вихованця Манчестер Юнайтед, який був кращим за Погба
Погба і Моррісон / фото із відкритих джерел

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні вважає, що вихованець клубу Рейвел Моррісон занапастив свій талант.

Моррісон покинув манчестерський клуб, так жодного разу і не зігравши за головну команду "червоних дияволів". Зараз контракт 27-річного півзахисника належить Шеффілд Юнайтед, але Рейвел виступає за Мідлсбро на правах оренди.

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"Я пам'ятаю, як дивився на Рейвела Моррісона, і думав: "У цього хлопця є все для гри на його позиції. Одного разу на тренуванні він протягом однієї хвилини тричі прокинув м'яч поміж ніг Неманьї Відічу. Однак у нього були проблеми зі способом життя і оточенням, і це сумно, адже я бачив, як в першу команду пробивалися Поль Погба, Джессі Лінгард та інші гравці, а Рейвел був набагато кращим за будь-кого з них.

Моррісон – доказ того, що існують правила, яких мусить дотримуватися кожен гравець в професійному футболі. А там вже можна думати про те, як далеко ви можете піти, будучи ультрапрофесіоналом. Наприклад, Гаррі Невілл. Він не великий футболіст, але він працював кожну хвилину кожного тренування і максимально використовував все, що у нього було.

Сер Алекс Фергюсон говорив, що найважче в житті – це ретельно працювати кожного дня. Забудьте всі свої здібності, відкиньте все назад: якщо будете ретельно працювати кожен день, то в будь-якій сфері будете успішні", – написав Руні в своїй колонці The Sunday Times.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вейн Руні Вейн Руні Рейвел Моррісон Рейвел Моррісон
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