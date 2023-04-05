Александер Чеферин переизбран на должность президента УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

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Выборы состоялись на 47-м очередном конгрессе УЕФА, который проходит в Лиссабоне. Кандидатура словенца была единственной выставленной – 55-летний глава будет занимать свою должность еще четыре года.

Напомним, Чеферин стал президентом организации в сентябре 2016 года после отстранения от должности бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини. В 2019 году Александер был переизбран на пост главы УЕФА. Тогда он также был единственным кандидатом.

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