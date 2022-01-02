Чеберко офіційно став повноправним гравцем Осієка
18:24 - Читать на русском
Захисник Осієка Євген Чеберко продовжить виступи за хорватський клуб.
Осієк вирішив викупити Чеберка з ЛАСКа, який володів правами на українського захисника, повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.
Контракт Євгена з Осієком розрахований до 2025 року. Transfermarkt інформує, що сума викупу становить 500 тисяч євро.
Додамо, що Чеберко провів 13 матчів за Осієк у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких відзначився 1 заьитим голом. Українець є вихованцем Дніпра, встиг ще пограти за Зорю та австрійський ЛАСК.
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