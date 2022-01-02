Осієк вирішив викупити Чеберка з ЛАСКа, який володів правами на українського захисника, повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

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Контракт Євгена з Осієком розрахований до 2025 року. Transfermarkt інформує, що сума викупу становить 500 тисяч євро.

Додамо, що Чеберко провів 13 матчів за Осієк у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких відзначився 1 заьитим голом. Українець є вихованцем Дніпра, встиг ще пограти за Зорю та австрійський ЛАСК.

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