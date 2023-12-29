"Коли я приходив у Коламбус Крю, то мені видалось, що це тренер більше обрав мене, ніж президент Тім Безбатченко. Хоча саме він вибудовує всі процеси в клубі, знаходить людей, які відповідають критеріям розвитку.

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У Безбатченка є українські корені, ми говорили з ним про це, коли він мені телефонував. У нього бабуся та дідусь, якщо не помиляюся, з Дніпропетровської області. Але він народився там, в Штатах. Він не знає українську мову, але казав мені, що я повинен його навчити. Я йому теж сказав, що в мене англійська окей, але коли приїхав до Америки, зрозумів, що ще багато вчитися. Тому домовились, що він мене буде вчити англійської мови, а я його буду вчити української.

Там спілкування між гравцями і президентом набагато легше проходить. Там всі на одному рівні. І ти можеш з ним пожартувати, як ти жартуєш з гравцями. Не так, як в Україні, де президент може не приїжджати, і ти його ніколи не бачив. У тебе немає його номера. Тобі треба зв'язатися спочатку з одним директором, потім з другим, і, можливо, після тобі хтось подзвонить. А, можливо, й ні. А там все набагато простіше, тому що ти кожен день його бачиш на тренуваннях, можеш з ним спілкуватися. Якщо в тебе є запитання, він буде відповідати.

У Хорватії теж президенти не приїжджають на кожну гру, президент не буде спілкуватися з гравцями – є менеджер, директор чи інші люди, які можуть передати інформацію. В Америці все більш доступно", – сказав Чеберко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Євген перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро і одразу ж завоював з командою чемпіонство. Він став лише другим українцем в історії, який виграв Кубок МЛС – у 2004 році трофей вигравав Дмитро Коваленко у складі ДС Юнайтед.

Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС – він став лише другим українцем, якому підкорився цей турнір