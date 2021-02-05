ЛАСК на своем официальном сайте объявил об аренде украинского защитника в Осиек. Сообщается, что Чеберко будет выступать за новый клуб в течение 1,5 года.

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"Эта аренда предоставит Евгению возможность получить игровой опыт на очень хорошем уровне. Мы высоко ценим его и будем наблюдать за его развитием. Желаем ему успехов в Хорватии в течение его аренды", – отметил вице-президент ЛАСКа Юрген Вернер.

Добавим, что Чеберко присоединился к австрийской команде только летом 2020 года и успел сыграть в 7 матчах, не отметившись результативными действиями. Осиек, в который он перебрался, сейчас занимает второе место в хорватской первенства.

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