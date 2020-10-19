"Як то кажуть, у мене проходить адаптація. Можливо, у мене довше, ніж у всіх, це нормальне явище. Можливо, мало граю через якісь помилки в обороні. Команда грає трохи за іншою схемою гри, в три центральні захисники. Це перший мій досвід. Партнери ж давно грають за цією схемою, знають, хто за що відповідає.

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Проте я працюю і сподіваюся, що скоро почну більше грати. Раніше в ЛАСКу був інший тренер. Коли в минулому чемпіонаті залишалося 2-3 гри, я розмовляв з ним, виходив на зв'язок. Але його зняли в кінці сезону, там був якийсь скандал. Коли я приходив, був уже новий тренер. Наскільки я знаю, він мене теж хотів, як і генеральний директор, з яким я теж спілкувався", – пояснив Чеберко в інтерв'ю каналу "Футбол".

Додамо, що поки захисник провів всього тайм за ЛАСК. Втім, є і приємні новини – у жовтні Чеберко отримав виклик до лав збірної України та дебютував у спарингу з Францією (1:7).

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