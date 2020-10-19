"Как говорится, у меня проходит адаптация. Возможно, у меня дольше, чем у всех, это нормальное явление. Возможно, мало играю из-за каких-то ошибок в обороне. Команда играет немного по другой схеме игры, в три центральных защитника. Это первый мой опыт. Партнеры же давно играют по этой схеме, знают, кто за что отвечает.

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Однако я работаю и надеюсь, что скоро начну больше играть. Ранее в ЛАСКе был другой тренер. Когда в прошлом чемпионате оставалось 2-3 игры, я разговаривал с ним, выходил на связь. Но его сняли в конце сезона, там был какой-то скандал. Когда я приходил, был уже новый тренер. Насколько я знаю, он меня тоже хотел, как и генеральный директор, с которым я тоже общался", – пояснил Чеберко в интервью каналу "Футбол".

Добавим, что пока защитник провел всего тайм за ЛАСК. Впрочем, есть и приятные новости – в октябре Чеберко получил вызов в сборную Украины и дебютировал в спарринге с Францией (1:7).

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