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ЛАСК звільняє головного тренера, який повідомив про трансфер Чеберка

14:41 - Читать на русском
ЛАСК звільняє головного тренера, який повідомив про трансфер Чеберка
Валерьєн Ісмаель

Австрійський клуб несподівано вирішив попрощатися з наставником команди Валерьєном Ісмаелем.

Валерьєн Ісмаель – більше не головний тренер ЛАСКа, повідомляє надійний журналіст Sky Sport Роланд Штрайнц.

Представники клубу оперативно спростували цю інформацію, однак австрійська преса масово підтверджує інсайд Штрайнца.

Окрім Ісмаеля, ЛАСК також нібито попрощається з віце-президентом Юргеном Вернером, який дуже багато зробив для виходу клубу на новий рівень.

ЛАСК у цьому сезоні кинув виклик Зальцбургу в боротьбі за чемпіонство, але під час карантину порушив норми та отримав очковий штраф. Команда посипалася та впала аж на 4 місце.

Нещодавно Валерьєн Ісмаель підтвердив, що ЛАСК домовився про трансфер захисника Зорі та молодіжної збірної України Євгена Чеберка.

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Євген Євген Чеберко Валерьєн Валерьєн Ісмаель ЛАСК ЛАСК Світ
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