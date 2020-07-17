toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА

Чеберко официально стал игроком ЛАСКа

16:13 - Читати українською
Чеберко официально стал игроком ЛАСКа
Евгений Чеберко / Сайт УАФ

Защитник Зари и молодежной сборной Украины Евгений Чеберко продолжит карьеру в чемпионате Австрии.

ЛАСК на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 22-летним украинцем.

ЛАСК увольняет главного тренера, который сообщил о трансфере Чеберко

Личное соглашение Чеберко рассчитано до 2024 года. Финансовых подробностей трансфера нет, ранее в прессе сообщалось, что цена перехода составит 300 тысяч евро. Центрбек проведет за Зарю матч 32 тура УПЛ, и только после этого присоединится к своей новой команде. Добавим, что по итогам сезона ЛАСК занял четвертое место чемпионата Австрии, получив право на квалификацию Лиги Европы.

Чеберко провел за Зарю 32 матча во всех турнирах текущей кампании и отдал 2 ассиста. Также в активе защитника 13 матчей за молодежную сборную Украины, где он носит капитанскую повязку.

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи

blog_ava
Динамо – Заря: луганчане не потянули уровень, бенефис Цыганкова и Буяльского, теневые герои "бело-синих" и успех Монзуль
03:35
15436
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины ЛАСК ЛАСК Украинцы за рубежом Заря Заря Главное Евгений Евгений Чеберко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
10
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук