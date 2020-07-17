Чеберко официально стал игроком ЛАСКа

Защитник Зари и молодежной сборной Украины Евгений Чеберко продолжит карьеру в чемпионате Австрии.

ЛАСК на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 22-летним украинцем.

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Личное соглашение Чеберко рассчитано до 2024 года. Финансовых подробностей трансфера нет, ранее в прессе сообщалось, что цена перехода составит 300 тысяч евро. Центрбек проведет за Зарю матч 32 тура УПЛ, и только после этого присоединится к своей новой команде. Добавим, что по итогам сезона ЛАСК занял четвертое место чемпионата Австрии, получив право на квалификацию Лиги Европы.

Чеберко провел за Зарю 32 матча во всех турнирах текущей кампании и отдал 2 ассиста. Также в активе защитника 13 матчей за молодежную сборную Украины, где он носит капитанскую повязку.

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