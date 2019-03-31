Че Че завтра пройде медогляд у Сан-Паулу

Бразильський хавбек Динамо Че Че близький до переходу у Сан-Паулу.

Футболіст киян вже у понеділок пройде медобстеження у бразильському Сан-Паулу, після чого підпише контракт на 4 роки, повідомляє видання Globo.

Сан-Паулу запропонував 5 млн євро за Че Че

Нагадаємо, бразильський клуб довгий час вів переговори з київським Динамо щодо оренди футболіста, але кияни готові були лише на повноцінний трансфер за суму, яка була б не менша за ту, яку заплатили за Че Че.

Нагадаємо, раніше бразильський журналіст повідомляв, що півзахисник вже підписав контракт з Сан-Паулу терміном на 4 роки.