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Че Че завтра пройде медогляд у Сан-Паулу

11:01 164 Читать на русском
Че Че завтра пройде медогляд у Сан-Паулу
Че Че / 1927.kiev.ua

Бразильський хавбек Динамо Че Че близький до переходу у Сан-Паулу.

Футболіст киян вже у понеділок пройде медобстеження у бразильському Сан-Паулу, після чого підпише контракт на 4 роки, повідомляє видання Globo.

Сан-Паулу запропонував 5 млн євро за Че Че

Нагадаємо, бразильський клуб довгий час вів переговори з київським Динамо щодо оренди футболіста, але кияни готові були лише на повноцінний трансфер за суму, яка була б не менша за ту, яку заплатили за Че Че.

Нагадаємо, раніше бразильський журналіст повідомляв, що півзахисник вже підписав контракт з Сан-Паулу терміном на 4 роки.

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